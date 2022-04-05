Міжнародна фінансова підтримка України перевищила $20 мільярдів, – голова НБУ
Новини БізнесЦензор Фінанси
Загальна фінансова підтримка від міжнародних організацій та партнерів перевищила $20 млрд.
Про це повідомив очільник Національного банку Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній організації Toronto Centre.
"Я також хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Ми отримали допомогу від МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку та країн-партнерів. Усім ми дуже вдячні. Фінансова допомога, виділена Україні, на сьогодні перевищує $20 млрд. Частина вже виплачена", – зазначив він.
Як повідомлялося, 24 березня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що міжнародні партнери з початку війни надали Україні більше $2 млрд та 1 млрд євро допомоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар05.04.2022 14:18 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...