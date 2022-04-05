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Міжнародна фінансова підтримка України перевищила $20 мільярдів, – голова НБУ

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Загальна фінансова підтримка від міжнародних організацій та партнерів перевищила $20 млрд.

Про це повідомив очільник Національного банку Кирило Шевченко в інтерв’ю міжнародній організації Toronto Centre.

"Я також хотів би підкреслити безпрецедентну допомогу, яку надає МВФ. Ми отримали допомогу від МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського інвестиційного банку та країн-партнерів. Усім ми дуже вдячні. Фінансова допомога, виділена Україні, на сьогодні перевищує $20 млрд. Частина вже виплачена", – зазначив він.

Як повідомлялося, 24 березня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що міжнародні партнери з початку війни надали Україні більше $2 млрд та 1 млрд євро допомоги.

Автор: Юлiя Недашківська
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А на что потратили? Или все по карманам уже.
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05.04.2022 14:18 Відповісти
 
 