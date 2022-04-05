Українці зібрали для армії через "Дію" 235 мільйонів

Українці зібрали 235 млн грн на українську армію через застосунок "Дія".

Про це повідомляє пресслужба застосунку у Telegram.

Зазначається, що до збору коштів долучилося понад 230 тисяч українців.

"Завдяки вашим донатам вчора фонд "Повернись живим" передав українським бійцям рівно 600 технічних засобів та обладнання", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, українським військовим передали:

251 джерело живлення,

83 засоби зв'язку,

72 планшети,

32 накопичувачі,

24 квадрокоптери,

20 одиниць мережевого обладнання,

15 ноутбуків,

13 одиниць тепловізійної, нічної та денної оптики,

5 інструментів для монтажу мереж,

3 генератори,

1 комп'ютерна мишка,

1 пікап, адаптований до потреб ЗСУ.

Для того, що допомогти армії у "Дії", необхідно на головному екрані натиснути "Допомогти армії". Після того ввести суму внеску та реквізити картки.