Українці зібрали для армії через "Дію" 235 мільйонів
Новини БізнесЦензор Фінанси
Українці зібрали 235 млн грн на українську армію через застосунок "Дія".
Про це повідомляє пресслужба застосунку у Telegram.
Зазначається, що до збору коштів долучилося понад 230 тисяч українців.
"Завдяки вашим донатам вчора фонд "Повернись живим" передав українським бійцям рівно 600 технічних засобів та обладнання", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, українським військовим передали:
- 251 джерело живлення,
- 83 засоби зв'язку,
- 72 планшети,
- 32 накопичувачі,
- 24 квадрокоптери,
- 20 одиниць мережевого обладнання,
- 15 ноутбуків,
- 13 одиниць тепловізійної, нічної та денної оптики,
- 5 інструментів для монтажу мереж,
- 3 генератори,
- 1 комп'ютерна мишка,
- 1 пікап, адаптований до потреб ЗСУ.
Для того, що допомогти армії у "Дії", необхідно на головному екрані натиснути "Допомогти армії". Після того ввести суму внеску та реквізити картки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Serg Serg 94650416
показати весь коментар05.04.2022 12:52 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...