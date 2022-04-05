Зеленський пообіцяв оцінити поведінку українських олігархів після завершення війни

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські олігархи з початку війни поводяться по-різному, водночас висновки будуть зроблені після перемоги та завершення війни.

Про це очільник держави заявив в інтерв’ю українським журналістам, яке транслювалось в телемарафоні, передає Укрінформ.

"Олігархи з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо", – сказав він.

За словами президента, дехто з олігархів позитивно себе проявив, дехто неочікувано став героєм, а хтось "перестав бути міцним".

Як повідомлялося, українські бізнесмени-олігархи Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Віктор Пінчук та Галина Герега заявили, що вважають Росію – країною агресором та її президента Путіна – воєнним злочинцем.