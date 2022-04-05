Втрати "Укрпошти" за перший місяць війни перевищили 500 мільйонів, – Кубраков

"Укрпошта" за перший місяць війни втратила понад 500 млн грн доходів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, основне падіння прийшлось на письмову кореспонденцію, яка майже припинилась.

Водночас падіння імпорту склало 85%, експорту 65%, та падіння обсягів по внутрішнім посилкам склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів.

"Позитивні новини в тому, що внутрішні посилки відроджуються та показують позитивну динаміку як і експортні відправлення. Громадяни починають повертатись та сплачувати комунальні платежі, підтримуючи інфраструктурні компанії", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, унаслідок вторгнення РФ в Україну з 24 лютого міжнародний аеропорт "Бориспіль" зазнав втрат на 3,5 млрд грн.