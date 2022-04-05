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Новини Фінанси
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США заборонили Росії виплачувати борги з американських рахунків, – Reuters

Новини БізнесЦензор Фінанси

сша,прапор

Міністерство фінансів США не видаватиме дозвіл Росії на проведення доларових платежів за держборгом з рахунків російських держустанов в американських банках.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела у відомстві, заборона почала діяти з 4 квітня. 

"Росія повинна вибрати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, новими надходженнями або дефолтом", – наголосив представник Мінфіну США.

Зазначається, що Мінфін не дозволив обробку банком-кореспондентом JPMorgan останніх купонних виплат за суверенними облігаціями. Йдеться про облігації з терміном погашення у 2022 та 2042 роках. Співрозмовник агентства стверджує, що Росія має 30 днів для проведення платежу.

Росії раніше вдавалося уникнути дефолту, адже Мінфін США дозволяв використовувати заморожені резерви для здійснення купонних виплат за суверенним боргом, номінованим у доларах. Після запровадження санкцій Москва втратила доступ приблизно до половини своїх резервів – близько $300 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+5
От газа быстро не откажутся. Это постепенный процесс. А от нефти могут❗👍
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05.04.2022 13:08
+5
після Бучі європейським склизнякам-політикам важко петляти перед своїми виборцями, бо як не крути, а Європейські цінності це - гуманізм
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05.04.2022 16:50
+4
Есть такое... но Кацапия газ продает по фиксированному Договору за 200$, хотя спотовая цена 1200$ сейчас. Причем сама Кацапия настояла (уговорила) Запад заключить Договор, ранее Запад покупал по спотовой цене ...
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05.04.2022 12:55
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Две недели назад Кацапия заплатила свой долг из арестованных денег. Это новость отменяет в будущем это действие?
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05.04.2022 12:28 Відповісти
Да
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05.04.2022 12:44 Відповісти
Увижу. Поверю. Когда следующий срок выплаты у Кацапстана?
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05.04.2022 12:51 Відповісти
Вроде в начале след месяца.
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05.04.2022 12:55 Відповісти
перед днем пабедьі. ))
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05.04.2022 21:15 Відповісти
Новина хороша. Тільки от у кацапів резервів в США дуже мало. Більшість резервів, які заарештовані знаходяться в ЄС. Кацапія свої резерви останні кілька років виводили з США в Китай, ЄС і в золото.
Получається що з заморожених резервів в ЄС вони можуть платити по боргам.
СЛАВА УКРАЇНІ ! СМЕРТЬ КАЦАПАМ !
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05.04.2022 22:53 Відповісти
Надо уточнять... Две недели назад (я выше писал) кацапы заплатили с американских арестованных счетов (сегодня уже не могу).
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06.04.2022 00:01 Відповісти
да свинособакам поха ***** пох-им эвропа за газ кажмесяц около 5 ярдов засЫлает$
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05.04.2022 12:50 Відповісти
Есть такое... но Кацапия газ продает по фиксированному Договору за 200$, хотя спотовая цена 1200$ сейчас. Причем сама Кацапия настояла (уговорила) Запад заключить Договор, ранее Запад покупал по спотовой цене ...
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05.04.2022 12:55 Відповісти
200 или 1200 цена-неважно,главно шо эвропа заливает в рашку баксы за газ,печально это всё канеш
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05.04.2022 12:58 Відповісти
От газа быстро не откажутся. Это постепенный процесс. А от нефти могут❗👍
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05.04.2022 13:08 Відповісти
Важно. Нужно быть реалистами. От газа до 2 лет. От нефти быстрее. Сейчас начало теплого сезона. Прибалтика + Польша отказались от газа. 2 недели назад этих санкций (см. новость) еще не было, сейчас есть (главное что бы работало). Платить за газ Европа будет. Как вариант на закрытый счет (фантазирую) или в обмен на еду (ка Иран). Газ кацапам нельзя прекратить добывать/транспортировать, скважину не закрыть на месяц... будем реалистами.
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05.04.2022 14:15 Відповісти
найбільші імпортери російської нафти в Європі це Німеччина та Голандія.якщо Німеччина це велика країна і ще якось може пояснити великй імпорт великим споживанням (хоча особисто для мене це не аргумент, звісно) то

у Голандії немає інших пояснень великого імпорту нафти з рашки крім перепродажу !!!!
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05.04.2022 16:48 Відповісти
Про Голландию не знал, но догадывался, надо работать в этом направлении, Боинг сбитый и т.д. Немчура за месяц наших смертей уже чуть-чуть сдвинулась, даже оружие стали давать, более того Зеленый в ФРГ признали АЭС зеленой энергетикой...нужно давить в этом направлении... лягушатники ни одного патрона не дали...
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05.04.2022 17:15 Відповісти
👍
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05.04.2022 12:43 Відповісти
как в дии перекинуть 1000 за вакцинацию армии? вродь ща её типа не начисляют?💯
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05.04.2022 12:53 Відповісти
І це вони лише тепер дійшли до цього? А раніше не могли здогадатися.
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05.04.2022 13:49 Відповісти
Буча.
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05.04.2022 14:16 Відповісти
після Бучі європейським склизнякам-політикам важко петляти перед своїми виборцями, бо як не крути, а Європейські цінності це - гуманізм
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05.04.2022 16:50 Відповісти
100% давить не только на продажный европейских политиков, а на пересичного бюргера/домохозяйку...
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05.04.2022 17:17 Відповісти
Добра новина.
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05.04.2022 22:38 Відповісти
дышать бы им запретить навсегда.
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06.04.2022 06:59 Відповісти
 
 