Євросоюз розглядає альтернативу ембарго на нафту та вугілля з РФ, – ЗМІ

Найближчим часом в ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти РФ, що включатиме й обмеження проти нафти та вугілля. Водночас не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому у ЄС обговорюють альтернативний варіант.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в ЄС, передає Європейська правда.

Суть альтернативи – введення додаткових мит проти російської нафти та вугілля. Такий крок хоч і не заборонить імпорт з РФ, проте зробить його суттєво дорожчим, стимулювавши європейські країни швидше шукати заміну енергоресурсам із РФ.

Зазначається, що після висвітлення інформації про злочини російських окупантів на Київщині, низка європейських країн вже готова підтримати повну заборону. Проте інші країни вагаються, за такого сценарію варіант додаткових мит може стати компромісним варіантом.

Як повідомлялося, Данія вже ухвалила рішення про відмову від покупки нафти у Росії.

Раніше Bloomberg із посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF) повідомляв, що Росія цьогоріч може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у $240 млрд, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.