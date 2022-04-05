Airbnb закрив доступ до бронювання житла росіянам та білорусам

Компанія Airbnb призупинила діяльність у Росії та Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, бронювання житла в Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де.

Бронювання в Росії та Білорусі, що розпочинаються 4 квітня 2022 року й пізніше, скасовані.

"Календарі оголошень в Росії та Білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. Користувачі з усіх країн не зможуть бронювати житло або враження в Росії та Білорусі. Гостям з Росії та Білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb", – сказано в повідомленні.