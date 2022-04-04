Росія скасувала безвізовий режим для європейських дипломатів

У Росії скасовують безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів ЄС.

Такі норми містяться в указі президента Росії Владіміра Путіна, передає Європейська правда.

Згідно з указом, скасовується норма, за якою власники дипломатичних паспортів "недружніх країн" могли в'їжджати до Росії без віз.

Окрім країн Європейського союзу це стосуватиметься дипломатів та політиків з Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Також скасовується норма про спрощений порядок видачі віз для членів офіційних делегацій та журналістів із названих країн.

Також російському МЗС доручено запровадити персональні обмеження на в'їзд до Росії для іноземців та осіб без громадянства, які "вчиняють недружні дії" щодо РФ.