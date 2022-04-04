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США введуть додаткові санкції проти Росії цього тижня
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США оголосять про нові санкції проти Росії цього тижня, які будуть узгоджені із союзниками.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Європейська правда.
"Ви можете очікувати на подальші оголошення про санкції цього тижня. І ми погоджуємо з нашими союзниками та партнерами точні параметри цього, але так, цього тижня ми маємо оголосити про додаткові елементи економічного тиску", - сказав Салліван.
Раніше повідомлялося, що посли країн Євросоюзу планують зібратись 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України.
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