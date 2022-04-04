Активісти заблокували дорогу з Німеччини до Польщі для російських фур. ФОТО

Активісти, які кілька разів організовували блокаду польсько-білоруського кордону для російських фур, вперше провели її на трасі з Німеччини до Польщі.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ та координатори на своїх сторінках у Facebook, передає Європейська правда.

Як повідомляється, люди перекрили трасу А2 поблизу Франкфурта пообіді 4 квітня. Участь у блокаді беруть близько 40 активістів, вимагаючи припинити вантажні перевезення до РФ і Білорусі через агресивну війну проти України. За словами координаторки Наталки Панченко, серед них – громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії та України. Можна бачити також прапор Ізраїлю.





Активісти принесли прапори своїх держав та роздрукували низку фотографій зі злочинами російських військових у Бучі та інших населених пунктах, що були тимчасово окуповані. На плакатах – гасла "Припиніть торгувати з Росією", "Припиніть годувати агресора" тощо.

"Ми хочемо пробудити совість у німців! Щодня в Україні гинуть понад ста тисяч російських військових. Вони вбивають жінок чоловіків та дітей. Більшість людей в Росії підтримують злочинний напад, але Німеччина продовжує мати справу з Росією. Підтримуючи російську економіку, Німеччина спонсорує війну. Бомби, ракети і гранати – якими Росія вбиває мирних українців, у тому числі їх дітей – купують платники податків німецьких компаній в Росії. Досить фінансово підтримувати окупантів! Подивіться на страждання мільйонів українців, які більше місяця живуть у погребах", – йдеться у заяві активістів.

У ній також зазначають, що спершу двічі зверталися до канцлера Олафа Шольца з цим закликом, але без результату.

Нагадаємо, у березні ця ж ініціативна група двічі організовувала кількаденну блокаду фур, що прямують до РФ і Білорусі, на пункті пропуску "Кукурики – Козловичі". Черга з вантажівок розтяглася на 50 кілометрів. Останню акцію згорнули через завершення дії дозволу на протест. Координатори оголосили, що не відмовляються від ідеї та шукатимуть нові формати.