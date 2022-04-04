Активісти заблокували дорогу з Німеччини до Польщі для російських фур. ФОТО
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Активісти, які кілька разів організовували блокаду польсько-білоруського кордону для російських фур, вперше провели її на трасі з Німеччини до Польщі.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ та координатори на своїх сторінках у Facebook, передає Європейська правда.
Як повідомляється, люди перекрили трасу А2 поблизу Франкфурта пообіді 4 квітня. Участь у блокаді беруть близько 40 активістів, вимагаючи припинити вантажні перевезення до РФ і Білорусі через агресивну війну проти України. За словами координаторки Наталки Панченко, серед них – громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Великої Британії та України. Можна бачити також прапор Ізраїлю.
Активісти принесли прапори своїх держав та роздрукували низку фотографій зі злочинами російських військових у Бучі та інших населених пунктах, що були тимчасово окуповані. На плакатах – гасла "Припиніть торгувати з Росією", "Припиніть годувати агресора" тощо.
"Ми хочемо пробудити совість у німців! Щодня в Україні гинуть понад ста тисяч російських військових. Вони вбивають жінок чоловіків та дітей. Більшість людей в Росії підтримують злочинний напад, але Німеччина продовжує мати справу з Росією. Підтримуючи російську економіку, Німеччина спонсорує війну. Бомби, ракети і гранати – якими Росія вбиває мирних українців, у тому числі їх дітей – купують платники податків німецьких компаній в Росії. Досить фінансово підтримувати окупантів! Подивіться на страждання мільйонів українців, які більше місяця живуть у погребах", – йдеться у заяві активістів.
У ній також зазначають, що спершу двічі зверталися до канцлера Олафа Шольца з цим закликом, але без результату.
Нагадаємо, у березні ця ж ініціативна група двічі організовувала кількаденну блокаду фур, що прямують до РФ і Білорусі, на пункті пропуску "Кукурики – Козловичі". Черга з вантажівок розтяглася на 50 кілометрів. Останню акцію згорнули через завершення дії дозволу на протест. Координатори оголосили, що не відмовляються від ідеї та шукатимуть нові формати.
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Німецька преса вже дещо написала про федерального канцлера та його політику щодо України.....
"Зміна курсу Олафа Шольца 27 лютого була викликана страхом, а не сміливістю. Україні збрехали, близькість до Росії залишилася за кадром. Це одна з причин, чому Бучанська різанина стала можливою.Через день після промови «Zeitenwende» федеральний уряд попросив промисловість озброєнь надати огляд зброї, яку вони можуть постачати Україні. Однак федеральний уряд більше чотирьох тижнів приховував отриманий список пропозицій від України. Список було передано лише кілька днів тому. Відтоді стало відомо, що всієї важкої зброї, необхідної Україні, щоб запобігти масовим вбивствам, подібним до бучанської, у списку немає - хоча й пропонували збройові компанії."https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus237981633/Ukraine-Die-Waffen-Luegen-der-Bundesregierung.html