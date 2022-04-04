Данія запровадила мораторій на придбання російської нафти, – Єрмак

Данія ухвалила рішення про відмову від покупки нафти у Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Данія ввела мораторій на купівлю російської нафти. Приклад для інших – нафтове ембарго має запрацювати, що раніше, то краще", – написав Єрмак.

Раніше Bloomberg із посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF) повідомляв, що Росія цьогоріч може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у $240 млрд, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.