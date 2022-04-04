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Данія запровадила мораторій на придбання російської нафти, – Єрмак
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Данія ухвалила рішення про відмову від покупки нафти у Росії.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Данія ввела мораторій на купівлю російської нафти. Приклад для інших – нафтове ембарго має запрацювати, що раніше, то краще", – написав Єрмак.
Раніше Bloomberg із посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF) повідомляв, що Росія цьогоріч може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у $240 млрд, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.
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Любовь Стаховская
показати весь коментар05.04.2022 09:39 Відповісти Мені подобається 0
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