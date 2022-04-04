CERT-UA попередив про поширення нового шкідливого програмного забезпечення серед держорганів

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження серед державних органів небезпечних електронних листів з темою "Інформація щодо військових злочинців РФ".

Про це йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

"Електронний лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk". Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що ця активність асоційована з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon).