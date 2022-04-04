Мінагрополітики визначило рекомендовані культури для аграріїв

Украъна рекомендує аграріям сіяти культури з максимальною питомою вартістю, щоб при проблемах з експортом агропродукції, що склалися в країні через військове вторгнення РФ, вони отримували максимальну виручку від продажів відносно невеликих партій сільськогосподарської сировини.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому Сольський порадив с/г виробникам вирощувати високомаржинальні та відносно прості в логістиці соняшник, ріпак та сою.

За даними відомства, найбільшим викликом для українського АПК залишається питання вивезення с/г культур із країни.

"Суттєве обмеження експортних логістичних можливостей безпосередньо впливає на те, скільки фермери та аграрії можуть продати зерна – відповідно, скільки отримати грошей, необхідних для зарплат, посівної, виплати орендарям тощо. Це найскладніша річ", – зазначив міністр.

За словами Сольського, через військову агресію Росії в Україні Міністерство агрополітики очікує в 2022 році скорочення посівних площ ярих культур на 20,5%, або 3,5 млн га – до 13,44 млн га з 16,92 млн га в 2021 році.

Міністр також вказав на наявність певного прогнозованого дефіциту пального, проте наразі українські аграрії мають доступ до палива для посівної.

"Зрозуміло, що посівна тільки починається, і обсяг палива потрібно збільшувати, але в ринковій економіці з таким ініціативним свідомим народом, як наш, особливо з фермерами, рішення буде знайдено", – наголосив він.

При цьому уточнюється, що пріоритетними завданнями Мінагрополітики нині є налагодження логістики, забезпечення можливості фермерам продовжувати роботу та отримувати доходи, утримання бізнесу від закриття, забезпечення власникам паїв можливості отримувати орендну плату, а також зайнятість працівників в АПК.

Сольський наголосив, що сьогодні всім державам потрібно адекватно та глибоко розуміти складність ситуації та докладати максимум зусиль, щоб зупинити збройну агресію РФ.

"Адже будь-яке продовження війни – це подорожчання продуктів для всіх країн, у тому числі навіть тих, хто раніше про це не думав", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, Україна станом на 1 квітня засіяла основними с/г культурами 0,60 млн га, що становить 4,4% від запланованих на нинішній сезон 13,44 млн га.

Сівбу ярих культур розпочала вже 21 область України, тоді як минулого року на аналогічну дату посівну розпочали 15 областей.

Через військову агресію РФ в Україні в нинішньому сезоні очікується зменшення посівних площ високомаржинальних культур (соняшника та кукурудзи) при нарощуванні площ посівів більш простих у виробництві культур, але важливих з точки зору продовольчої безпеки – гороху, ячменю та вівса.