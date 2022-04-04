Влада Німеччини ввела тимчасове управління в дочірній компанії "Газпрому" (оновлено)

Компанія Gazprom Germania до 30 вересня передана під управління Федеральної мережевої агенції ФРН (BNetzA).

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на очільника Мінекономіки ФРН Роберта Хабека, інформує Інтерфакс-Україна.

Відповідний наказ Мінекономіки ФРН також буде опубліковано в офіційному виданні Bundesanzeiger, повідомила згодом пресслужба німецького міністерства.

Тепер акціонери не зможуть голосувати акціями Gazprom Germania – право голосу за ними переходить до BNetzA. Управитель буде вправі звільняти і перепризначати членів правління, а також давати вказівки правлінню. Повноваження щодо розпорядження активами Gazprom Germania GmbH обмежені та підлягають затвердженню Федеральним мережевим агентством.

Однією з причин прийнятого рішення Мінекономіки ФРН називає неясні правові відносини та порушення зобов'язань щодо розкриття інформації. У міністерстві пояснюють, що Gazprom Germania GmbH керує критично важливою інфраструктурою у ФРН і має величезне значення для газопостачання, тому будь-яка участь у таких активах інвесторів не з ЄС має бути схвалена Міністерством економіки.

Однак власник Gazprom Germania GmbH – ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" – формально перейшов зі 100-відсоткової власності ТОВ "Газпром експорт" у володіння АТ "Палмері" (0,1%) та ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" (99,9%) . Право власності "Палмері" Мінекономіки ФРН заперечує, стверджуючи, що воно не є новим непрямим власником холдингу.

Мінекономіки ФРН також повідомляє, що новий власник наказав ліквідувати Gazprom Germania, проте до схвалення придбання це рішення не матиме сили.

"Неясно, хто фінансово та юридично стоїть за двома згаданими компаніями", – наголошується у повідомленні.

За даними джерел агентства, влада Німеччини вже шукає приватних покупців для активів "Газпрому" в країні, пропонуючи як підтримку державні кредити банку KfW IPEX-Bank. Німеччина не виключає націоналізації частин Gazprom Germania як крайнього заходу, хоча Берлін хоче знайти інше рішення, стверджують співрозмовники.

Як повідомлялося, минулого тижня "Газпром" повідомив, що перестав контролювати групу Gazprom Germania та всі її активи. Йдеться про дистриб'ютора WINGAS/WIEE, оператора зберігання astora. Група Gazprom Marketing & Trading також включає роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) та глобального LNG-трейдера Gazprom Global LNG. У 2019 році консолідований оборот Gazprom Germania становив 24 млрд євро, у 2020 році – 13 млрд євро.