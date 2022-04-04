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5 канал (5) Порошенко (1781) телебачення (382) Прямий_канал (6) КРРТ (3)

Влада виключила з ефіру пов'язані з Порошенком телеканали

Новини БізнесЦензор Влада Корпоративні відносини

канал,5

Державний "Концерн РРТ" вимкнув пов’язані з п’ятим президентом Петром Порошенко телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" із цифрового ефіру.

Про це заявляють самі телеканали, які надіслали листи з цього приводу до Президента, Ради національної безпеки та оборони, СБУ, Міноборони та Нацради з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє галузеве видання "Детектор.Медіа".

Канали вимкнули вночі, і журналісти вважають це незаконним, оскільки щодо цього не було рішення Нацради чи РНБО, та називають такі дії "диверсією" директора Концерну РРТ Кирила Данилова.

Канали просять Президента втрутитись і захистити право журналістів "на професію і свободу слова", а також вони вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

Журналісти "Прямого" та "5 каналу" запевняють, що дотримуються принципу єдиної державної інформаційної політики, а левову частку ефірного часу передали спільному загальнонаціональному марафону, виконуючи указ Президента.

"Еспресо" у своєму листі також зазначає, що "на підставі відповідних договорів в ефірі регулярно виходять щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів – новини "Бі-бі-сі" (Велика Британія), "Радіо Свобода", "Голосу Америки" (США), France 24 (Франція)". У їх припиненні мовник вбачає провокацію проти країн-партнерів.

Нагадаємо, 19 березня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким підпорядкував "Зеонбуд" Концерну РРТ та зобов’язав загальнонаціональні канали транслювати єдиний марафон. "5 канал", "Прямий" та "Еспресо" змінили свій ефір і заявили, що долучились до трансляції марафону "Єдині новини".

Автор: Михайло Орлюк
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Чому автономно працює канал 24 а 5 і прямий закрили ?Дивна політика особливо в стані війни
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04.04.2022 18:07 Відповісти
Зелупню Порох і на тому світі спокою давати не буде. А той світ до зелупня, на фоні його політикі стосовно оборони останні три роки - дуже близький. Політики яка влучно характеризується його ж фразою - просто перестать стрелять, а це і постійні зриви держоборон замовлення і кримінальні переслідування військовослужбовців (в тому числі найвищих, командних ланок) і створення умов для відтоку професійних кадрів зі збройних сил маніпуляціями з термінами контрактів, і оплтати праці, повне ігнорування будь якої взаємодії з НАТО, як організацією. Коли в какнун війни знайома що служить у ЗСУ мені жаліється на те, що хлопці були вимушені за власний рахунок техніку заправляти - це вже тягне на диверсію. Просто огидно від того що зараз кинулись цього зелупня облизувати відштовшуючись не від того що воно робить/робило, а від того що воно базікає. Я вже скромно мовчу про його "команду" і попередньо 11 мільярдів доларів злитих у "велике будівництво", замість "великої армії", через що, ми фактично залишились без Сапсанів, без Нептунів, без Ольха-М і навіть в рамках зірваних дозів без закупівель Стугна-П, все тримається на постачаннях за попередні роки. Доречі, не дуже зрозуміло, чому навіть зараз, через місяць після початку бойових дій спорядженням підрозділів ЗСУ, розвідки опікуються волонтери - на що витрачається по 10 мільярдів доларів на місяць про які рапортувала прес служба офіса президента? На благодійність? Пан президент нічого не плутає?..
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04.04.2022 18:30 Відповісти
Да кому они нах надо ? Скорее всего технические сбои , а адапты секты святого Петра Соевого ищут зраду.
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04.04.2022 18:43 Відповісти
***** знову воду каламутить. Може ЗСУ видадуть його Байдену?
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04.04.2022 20:14 Відповісти
 
 