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Німеччина (1691) росія (11722) Henkel (16)

Німецька група Henkel призупинила виробництво в Україні, проте в Росії продовжить працювати

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

henkel

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel продовжить працювати в Росії, але уважно стежитиме за розвитком подій.

Про це голова наглядової ради компанії Симона Бажель-Тра заявила на річних зборах акціонерів у понеділок, повідомляє MarketWatch.

Вона додала, що компанія продовжить відповідним чином адаптувати свої рішення в країні і серйозно ставиться до критики та питань, пов'язаних із її позицією.

Головний фінансовий директор Henkel Марко Свобода також заявив, що не бачить потреби у позаплановому списанні активів компанії в Росії та Україні.

Хоча Henkel припинила інвестиції, відмовилася від реклами та спонсорських проектів у Росії, вона як і раніше продовжує виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.

Головний виконавчий директор компанії Карстен Кнобель додав, що Henkel відповідає за 2,5 тис. співробітників у Росії.

"Повний вихід з російського бізнесу може мати далекосяжні наслідки, зокрема для наших місцевих співробітників", – сказав він.

Водночас за даними компанії, чотири виробничі майданчики компанії в Україні було закрито. Штат Henkel у цій країні налічував близько 600 людей.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+23
Во время Второй мировой войны компанией Henkel использовался рабский труд заключённых и военнопленных[
Feldenkirchen, Wilfried; Hilger, Susanne. Menschen und Marken. 125 Jahre Henkel 1876-2001 (Немекций) // München: C.H. Beck. - 2001. Архивировано 13 апреля 2021 года.

Концерн Henkel фашистко рашистких прихвостней фрау Симони Бажель-Тра.
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04.04.2022 18:26
+14
Я вже знаю що порошок і засоби Persil треба посилати нафіг, краще вже американський Ariel.
Хай Німечина бамбук смокче, бо курва хоче для всіх бути хороша, а сама курва кацапам зброю (компоненти) продавала.
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04.04.2022 20:18
+12
Огидно за цим спостерігати
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04.04.2022 18:38
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Пусть эти 2,5 тыс. сотрудников, оставшись без куска хлеба, идут убивать росгвардейцев (больше перебьют их в России, меньше кого будет Путину отправлять в Украину) -- приблизительно такой должен был бы быть подход у неуважаемой Henkel.
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04.04.2022 18:19 Відповісти
Хорошо, что сказали.. больше покупать их продукцию не буду.
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05.04.2022 13:13 Відповісти
Во время Второй мировой войны компанией Henkel использовался рабский труд заключённых и военнопленных[
Feldenkirchen, Wilfried; Hilger, Susanne. Menschen und Marken. 125 Jahre Henkel 1876-2001 (Немекций) // München: C.H. Beck. - 2001. Архивировано 13 апреля 2021 года.

Концерн Henkel фашистко рашистких прихвостней фрау Симони Бажель-Тра.
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04.04.2022 18:26 Відповісти
Огидно за цим спостерігати
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04.04.2022 18:38 Відповісти
просто бізнес, німці поза політекою!
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04.04.2022 18:51 Відповісти
Ох," поза полiтекою"...!? Но нос свой хорошо по ветру держат...вот такая дружба побежденного и победителя после двух мировых войн!!!
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04.04.2022 22:45 Відповісти
Значит надо это на весь мир высветить и устроить бойкот всем миром!!!
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04.04.2022 19:04 Відповісти
Я вже знаю що порошок і засоби Persil треба посилати нафіг, краще вже американський Ariel.
Хай Німечина бамбук смокче, бо курва хоче для всіх бути хороша, а сама курва кацапам зброю (компоненти) продавала.
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04.04.2022 20:18 Відповісти
Тотальный бойкот ё#аным фрицам! Гондоны.
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04.04.2022 21:14 Відповісти
Лучшая продукция Henkel это Хейнкель He 111
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04.04.2022 21:41 Відповісти
Только в Киеве уничтожили Завод шампанских вин и 300 человек
лишилось работы.
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04.04.2022 22:37 Відповісти
Германці як були людоїдами так і залишилися.
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04.04.2022 22:43 Відповісти
Фашисти минулого тягнуться до фашистів сьогодення.

Ігнор їхніх товарів!
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04.04.2022 22:49 Відповісти
В Німеччині лишились горді арійці? Одні байстрюки від руZZкіх пабєдітєлєй.
Тотальний стокгольмській сидром.
Як там бездітна Меркеліша, спить нормально без снів з мертвими дітьми?
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05.04.2022 10:09 Відповісти
Бедненькие, ой разнесчастные немчики... Боятся что останутся без гельдов, хотя не совсем останутся, так- полиняют на сколько то... Недопустимо конечно, пусть уж лучше рашисты убивают там кого то в подумаешь какой то Украине... Зато фашики при бабле...
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04.04.2022 22:59 Відповісти
Що б ця компанія яка заробляє на крові змінила рішення потрібен бойкот її продукції в світі ,поширювати інформацію які компанії і що продають, а прості люди роблять вибір кожного дня голосуючи грошима ,недумаю що освідчені люди вільного світу захочуть купувати товари німецького виробника з такою репутацією.
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04.04.2022 23:55 Відповісти
Как лицемерно выглядит попытка прикрыться проживаниями за сотрудников фирмы, которых придётся уволить.
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05.04.2022 00:36 Відповісти
ФАШИСТЫ !!!
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05.04.2022 05:55 Відповісти
Твари
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05.04.2022 10:27 Відповісти
націоналізувати виробництво за співпрацю з фашистами. Замість порошку робити тротил.
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05.04.2022 11:15 Відповісти
Практичные немцы. Бизнес на крови. Ja ja.
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05.04.2022 11:30 Відповісти
прызупыныла нэ призупыныла,найду в маркете их товары-вылью нах,А в фирменных магазах все к епеням стёкла ******** у
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05.04.2022 12:46 Відповісти
"Головний виконавчий директор компанії Карстен Кнобель додав, що Henkel відповідає за 2,5 тис. співробітників у Росії.
"Повний вихід з російського бізнесу може мати далекосяжні наслідки, зокрема для наших місцевих співробітників", - сказав він.
Водночас за даними компанії, чотири виробничі майданчики компанії в Україні було закрито. Штат Henkel у цій країні налічував близько 600 людей".

Во как! За 2,5 тыс. мокшан-"асвабадителей они отвечают и "обеспокоены далеко идущими последствиями", а за 600 украинцев они не в ответе.
Отмазка у этого шнобеля так себе, не очень, заангажированностью даже и близко "не пахнет". Двойные стандарты - не, не слышали.
Такое впечатление, что мокшаленд ему за этих "2,5 человек" сам доплачивает, чтобы они работали. "Чисто коммерческий проект", "и не какой политики".
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05.04.2022 12:52 Відповісти
Пишите все что мы думаем о Хенкель
https://www.facebook.com/HenkelUkraine/
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05.04.2022 12:53 Відповісти
БАРИГАМ ГАНЬБА!!! - ШКУРИ продажні!, шльондри міжнародні!!!
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05.04.2022 12:54 Відповісти
"Повний вихід з російського бізнесу може мати далекосяжні наслідки, зокрема для наших місцевих співробітників"

Головний виконавчий Шнобель "не розуміє", шо саме для того вони й мають вийти з кацапстану - щоб довбані лапті місцеві відчули наслідки, й надовго.
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05.04.2022 15:25 Відповісти
 
 