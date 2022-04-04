40% інфраструктури Маріуполя не підлягає відновленню, – мер

Майже половина міської інфраструктури Маріуполя знищена повністю та відновленню не підлягає.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко під час онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, з п'ятої доби жорстоко знищують Маріуполь. Луплять із усього, що тільки можна – гаубиці, системи залпового вогню, "Гради", "Смерчі", "Урагани", вогнемети "Буратіно". На десяту добу війни зайшли ворожі літаки. Вони скидали бомби, руйнували місто", – сказав Бойченко.

Він повідомив: "Можу констатувати, що 90% нашої інфраструктури вже знищено, 60% – із прямим попаданням ворожої артилерії чи авіації, 40%, на жаль, ми не зможемо відновити зовсім".

Як сказав Бойченко, на сьогоднішній день удари по Маріуполі здійснюються і з моря, де знаходяться ворожі кораблі.

Раніше влада Маріуполя оцінила витрати на відновлення міста щонайменше у $10 млрд.