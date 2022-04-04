Німеччина шукає покупця на активи "Газпрому", – ЗМІ

Влада Німеччини веде пошуки приватних покупців для активів "Газпрому" в країні, пропонуючи як підтримку державні кредити банку KfW IPEX-Bank.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, минулого тижня "Газпром" повідомив, що перестав контролювати групу Gazprom Germania та всі її активи. Йдеться про дистриб'ютора WINGAS/WIEE, оператора зберігання astora. Група Gazprom Marketing & Trading також включає роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) та глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG. У 2019 році консолідований оборот Gazprom Germania становив 24 млрд євро, у 2020 році – 13 млрд євро.

Джерело агентства також зазначає, що Німеччина не виключає націоналізації частин Gazprom Germania як крайнього заходу, хоча Берлін хоче знайти інше рішення. Німеччина добилася "неоднозначного прогресу" у своїх зусиллях порятунку Gazprom Germania, але уряд хоче уникнути націоналізації або навіть експропріації активів групи, зазначає джерело Bloomberg. Чиновники наразі вивчають вплив можливого припинення роботи компаній Gazprom Germania на економіку. Остаточне рішення ще не ухвалено.

Знайти покупця на активи буде непросто, зазначається у публікації, оскільки бізнес компаній тісно пов'язаний: Gazprom Marketing & Trading займається хеджуванням та постачанням для Wingas та Gazprom Energy, а без цих зв'язків споживачі будуть змушені купувати ресурси за значно вищими цінами.