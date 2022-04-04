ExxonMobil може списати активи на $4 мільярди через припинення роботи в Росії

Американська ExxonMobil очікує знецінення балансових активів на суму $4 млрд у зв'язку з запланованим виходом із проекту "Сахалін-1" в РФ.

Як зазначається у повідомленні компанії, наразі ExxonMobil готує план виходу з проєкту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на поточну ситуацію в Україні та пов'язані з цим санкції щодо Росії компанія робить кроки щодо припинення діяльності на проекті "Сахалін-1" і розробляє заходи щодо виходу з підприємства. Як оператор "Сахаліна" компанія, як і раніше, зосереджена на безпеці людей. Залежно від умов виходу з Сахаліну компанія може бути зобов'язана знецінити свої інвестиції в проект до повної балансової вартості основних засобів у розмірі $4 млрд", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 2 березня ExxonMobil заявила про відмову від інвестицій в Росію та вихід із проекту "Сахалін-1".

"ExxonMobil управляє проектом "Сахалін-1" від імені міжнародного консорціуму японських, індійських та російських компаній.

Зокрема, у проєкті "Сахалін-1" беруть участь ExxonMobil – частка 30%, SODECO (Японія) – 30%, "Роснефть" – 20%, ONGC (Індія) – 20%. Загальні запаси родовищ проекту оцінюються в 307 млн тонн нафти і 485 млрд кубометрів природного газу.