Китайські імпортери вимагають більших знижок на російський скраплений газ, – Bloomberg

Найбільші китайські імпортери скрапленого газу вивчають можливість купити додаткові партії російського LNG за умови надання великих знижок.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників агентства, китайські державні компанії, в тому числі Sinopec і PetroChina, ведуть переговори з постачальниками про закупівлю спотових вантажів скрапленого газу з Росії з великою знижкою. При цьому деякі імпортери розглядають можливість використання російських компаній для участі в торгах від їхнього імені, щоб приховати свої плани закупівель від іноземних урядів.

Агентство вказує, що більшість імпортерів LNG у всьому світі відмовляються купувати російський газ, побоюючись майбутніх санкцій або шкоди репутації. Таким чином, китайські компанії стають одними небагатьох, які готові піти на такий ризик.

До схожих дій вдаються китайські нафтопереробники, які також тихо дешеву російську нафту, від якої відмовляються інші замовнки. За словами трейдерів, китайські імпортери вже придбали кілька партій LNG за останні тижні.

За словами трейдерів, російський LNG зараз торгується зі знижкою понад 10% до звичайних цін на спотовому ринку.

Як повідомлялося, раніше IEA спрогнозувало падіння експорту російської нафти та нафтопродуктів майже на третину в квітні через запроваджені санкції щодо РФ та відмову традиційних покупців від російських енергоресурсів. За розрахунками агентства, це може призвести до падіння видобутку нафти в РФ на 3 млн барелів – до 8,6 млн барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.

Російські ЗМІ визнавали, що покупці не можуть знайти танкери для відвантаження сировини, оскільки судновласники побоюються здійснювати операції, пов'язані з російським паливом.

На тлі проблем із постачанням влада шукає альтернативні варіанти збуту Urals, у тому числі пропонуючи ще більші знижки. Зокрема, у березні РФ змогла збільшити експорт нафти до Індії.