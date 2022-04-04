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Розробник World of Tanks йде з Росії та Білорусі

Новини БізнесЦензор Технології

wargaming

Компанія-розробник комп'ютерних ігор Wargaming оголосила про вихід з російського та білоруського ринків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Протягом останніх тижнів Wargaming проводила стратегічний огляд бізнес-операцій у всьому світі. Компанія вирішила, що не буде володіти або керувати будь-яким бізнесом у Росії та Білорусі та залишить обидві країни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 31 березня компанія передала свій бізнес ігор в РФ та Білорусі місцевому управлінню Lesta Studio, яка більше не пов’язана з Wargaming. Упродовж перехідного періоду ігри будуть доступні у цих країнах та будуть управлятися новим власником.

Крім того, Wargaming розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

Зазначимо, що штаб-квартира Wargaming знаходиться на Кіпрі, в Мінську компанія мала найбільший офіс – на 2020 рік там працювало близько 2000 осіб. Компанія - один з найбільших видавців та розробників ігор, серед яких World of Tanks та World of Warships. Компанію у 1998 році заснував білорус Віктор Кислий.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+11
Разработчиков и программистов набирают по всему миру , в том числе и из Украины. Это молодые люди которые с компьютерами и современными технологиями на «ты» Их не обманешь и лапшу не навешаешь.
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04.04.2022 17:12
+10
У мене навіть на хвильку щелепа відвисла. Найватніша із усіх ватних компаній, яка фактично живиться із російських ігроманів, полишає своє основне джерело заробітку? Це, м'яко кажучи, дуже несподівано. Хоча тому передувало звільнення ватного дегенерата Буркатовського, тож є підозра, що ******** менеджмент ВГ все-таки щось почав розуміти у цьому житті, не тільки 23 фєвраля та 9 мая.
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04.04.2022 16:44
+5
просто Варгеймингу отключить Visa Mastercart PayPal и хрен они что переведут на свои офшоры ..Кипр много не потеряет от их ...Но компания засуетилась ,они отключили весь чат ? зачем ? Что б я не написал в чате какие берорусы питухи а росияне оркуи или про потери ихтамнетов в 26000 и про разбитую технику Джавелинами и Стугной ? Хитрые белорусы но такая хитрость ниочем ..Они как рашка закрыли чат что б их не запретили в рыфы и белорусии ..Но можно блогерам написать в стримах таким как Джов ,Амвей ,Левша ,НьюНир .Корбен Даллас (безумный блогер)
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04.04.2022 23:21
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Білоруська компанія заснована білорусо але зареєстрова на Кіпрі (щоб приховати...) йде з білорусії?..
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04.04.2022 16:28 Відповісти
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04.04.2022 16:34 Відповісти
У мене навіть на хвильку щелепа відвисла. Найватніша із усіх ватних компаній, яка фактично живиться із російських ігроманів, полишає своє основне джерело заробітку? Це, м'яко кажучи, дуже несподівано. Хоча тому передувало звільнення ватного дегенерата Буркатовського, тож є підозра, що ******** менеджмент ВГ все-таки щось почав розуміти у цьому житті, не тільки 23 фєвраля та 9 мая.
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04.04.2022 16:44 Відповісти
Разработчиков и программистов набирают по всему миру , в том числе и из Украины. Это молодые люди которые с компьютерами и современными технологиями на «ты» Их не обманешь и лапшу не навешаешь.
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04.04.2022 17:12 Відповісти
В чем сенсация. Переоформили юрлицо и всех делов. Пользователи этого не заметят. А ну да, логотип поменяют.
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04.04.2022 17:52 Відповісти
нічого не зміниться, вони залишились власником і доляху будуть отримувати, а керувати процесом буде якась інша контора.
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04.04.2022 22:15 Відповісти
вони передали свій ігровий бізнес на підарашці і бульборашці в управління для якоїсь контори, яка буде їм відраховувати їх доляху. ну таке собі, типа бізнес наш, але ми ним не керуєм, але бабло з нього отримуємо і далі над ним працюємо. кароч, для лохів. це щось з тої опери, як якесь чмо мені тут розказувало, що шмаркля тимчасово переписав свій бізнес на якогось друга, а пояснити, що таке переписав і як це тимчасово не міг.
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04.04.2022 22:14 Відповісти
просто Варгеймингу отключить Visa Mastercart PayPal и хрен они что переведут на свои офшоры ..Кипр много не потеряет от их ...Но компания засуетилась ,они отключили весь чат ? зачем ? Что б я не написал в чате какие берорусы питухи а росияне оркуи или про потери ихтамнетов в 26000 и про разбитую технику Джавелинами и Стугной ? Хитрые белорусы но такая хитрость ниочем ..Они как рашка закрыли чат что б их не запретили в рыфы и белорусии ..Но можно блогерам написать в стримах таким как Джов ,Амвей ,Левша ,НьюНир .Корбен Даллас (безумный блогер)
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04.04.2022 23:21 Відповісти
Заставить их закрыть бизнес.
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05.04.2022 08:28 Відповісти
звичайний "слєпой траст".
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05.04.2022 12:57 Відповісти
 
 