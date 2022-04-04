З кожним днем війни український бюджет втрачає 2 мільярди, – Шмигаль

Втрати української інфраструктури за місяць війни попередньо склали $119 млрд, загальні втрати становлять $565 млрд доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "НВ"

"В країні бойові дії, втрати щодня змінюються, остаточні розрахунки будуть після. Зараз, якщо говорити про розрахунки Мінфіну по втратах бюджету, то втрати України становлять близько 2 млрд грн на день. Якщо говорити про втрати інфраструктури, то за місяць війни вони попередньо склали $119 млрд.

Тобто $4,25 млрд щодня. Якщо додати сюди військові втрати та збільшені військових та соціальних видатків, програми підтримки, втрати економіки та підприємств, тоді говоримо про $565 млрд", – зазначив він в інтерв'ю виданню.

Водночас Шмигаль наголосив на необхідності бути оптимістичними, адже переконаний, що "ми будемо відновлюватись з такою ж швидкістю".