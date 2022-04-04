Азербайджан збільшить експорт газу до Італії для заміни російських енергоносіїв

Експорт азербайджанського газу до Італії у 2022 році за довгостроковими та спотовими контрактами зросте до 9,5 млрд кубометрів з близько 7 млрд кубометрів за підсумками минулого року.

Про це міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов заявив у Баку на конференції, присвяченій співпраці двох країн, повідомляє Інтерфакс.

"При збереженні поточних темпів, в нинішньому році обсяг поставок азербайджанського газу в Італію за довгостроковими та спотовими контрактами досягне 9,5 млрд кубометрів", – сказав Шахбазов.

За його словами, розширення газопроводу TAP (за яким здійснюються постачання азербайджанського газу до Європи) дозволить збільшити постачання газу не лише до Італії, а й до інших країн Європи.

"Тому запрошуємо усі зацікавлені сторони взяти участь у цьому (у розширенні газопроводу, – ред.)", – наголосив міністр.

Шахбазов додав, що з 31 грудня 2020 року по TAP до Європи вже надійшло понад 10 млрд кубометрів азербайджанського газу.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що влада країни планує протягом двох місяців знайти альтернативні джерела постачання, щоб замінити принаймні половину обсягів газу, що імпортується з Росії.

Італія вважається однією з найбільш залежних від російського газу країн ЄС. Станом на кінець 2021 року частка РФ у структурі італійського імпорту газу склала 43%. В свою чергу частка російського газу в енергетиці Італії складає 19%, що суттєво випереджає навіть Німеччину (12%). Ситуація ускладнюється тим, що на початку століття Італія закрила всі атомні станції і наразі є дуже залежною від імпорту енергоресурсів.