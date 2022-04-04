Продажі нових авто в Україні під час війни впали у 17 разів

За місяць, в умовах воєнного стану, в Україні було зареєстровано 546 нових легкових автівок, що у 16,5 раза менше, ніж у березні 2021 року.

Про це свідчать дані "Укравтопрому".

Водночас зазначається, що до статистики не потрапили автомобілі, які були передані дистриб’юторами українським військовим.

Найбільшу кількість реєстрацій у березні пройшли автомобілі Renault – 108 одиниць. На другому місці Toyota – 88 нових авто. Далі йдуть Skoda (37 автівок), Mitsubishi (32) та Citroen (29 одиниць).

Найпопулярнішим автомобілем місяця став кросовер Renault Duster. У березні українці придбали 81 таку автівку.

Всього, за перший квартал поточного року, громадяни придбали і поставили на облік 11,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.