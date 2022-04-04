Окупанти завдали шкоди інфраструктурі зв'язку та телебачення на 600 мільярдів, – Держспецзв’язку
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За місяць війни, за попередніми оцінками, Росія завдала шкоди інфраструктурі зв’язку та телебачення на суму понад 600 млрд грн.
Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, передає пресслужба відомства у Telegram.
За його словами, понад два десятки передавальних телевізійних підстанцій Концерну РРТ, який належить до сфери управління Держспецзв’язку, зазнали обстрілів і повністю або частково зруйновані.
Загалом через різні причини 46 населених пунктів не мають змоги отримувати послуги ефірного телерадіомовлення (здебільшого – Харківська, Сумська, Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області).
"Це й через руйнування, і через відсутність енергопостачання, спроби агресора організувати власне мовлення або через мародерство, вчинене російськими солдатами", – зазначив Щиголь.
Також у восьми населених пунктах – Зоринівка, Марківка, Широкий, Старобільськ, Біловодськ, Херсон, Василівка, Генічеськ – окупантами було перекомутовано обладнання на російські канали.
Щиголь нагадав: щоб мешканці мали альтернативний доступ до українського мовлення, за ініціативи КРРТ і за підтримки телеканалів та операторів супутникового телебачення було розкодовано сигнал на супутнику.
Також користуватися телебаченням безоплатно можна на ОТТ-платформах, на Youtube і в застосунку "Дія", зазначають у Держспецзв'язку. На Півдні, Сході та в центрі країни, у кого немає ані обладнання для отримання сигналу з супутника, ані інтернету, можуть слухати українське радіо. Для цього достатньо старих приймачів, які працюють на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц).
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