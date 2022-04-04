Кабмін тимчасово скасував фітосанітарні перевірки при імпорті продовольства

Кабінет міністрів скасував на час дії військового стану в Україні та на 90 днів після його завершення проведення Держслужбою з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужбою) фітосанітарних перевірок деяких ввезених в Україну продовольчих продуктів та насіння олійних культур.

Відповідну постанову №398 уряд ухвалив на засіданні 1 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Документом скасовується фітосанітарна експертиза товарів, що ввозяться в країну, груп 07, 08, 09, 10, 11, 12 згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

Уточнюється, що спрощення імпорту торкнеться овочів та їстівних коренеплодів та бульб (група 07), їстівних плодів та горіхів (група 08), кави, чаю, прянощів (група 09), зернових культур (група 10), продукції борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю, інуліну, пшеничної клейковини (група 11), насіння та плодів олійних рослин, плодів та зерен технічних або лікарських рослин, соломи та фуражу (група 12). Контроль таких вантажів здійснюватиметься державними фітосанітарними інспекторами виключно методами внутрішньої або зовнішньої інспекції (без проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізу) із забором зразків для контролю).

Водночас фахівці Держпродспоживслужби уповноважені проводити контроль таких товарів за повною процедурою у разі, якщо імпортована партія не має дійсних фітосанітарних сертифікатів, або інспекторами при огляді виявлено її зараження або пошкодження шкідливими організмами. Крім того, контроль імпорту проводиться за повною процедурою у випадку, якщо інформація про ввезений товар не відповідає даним з його фітосанітарного сертифіката.

Відповідно до постанови, не здійснюється також фітосанітарний контроль дерев'яного пакування товарних партій груп 07-12 УКТЗЕД.

Постанова також запроваджує принцип екстериторіальності роботи територіальних органів Держпродспоживслужби до кінця дії воєнного стану, запровадженого через військову агресію РФ в Україні.

"Особи мають право звертатися та отримувати документи, адміністративні послуги та фітосанітарні процедури у сферах карантину та захисту рослин у будь-якому територіальному органі Держпродспоживслужби, а також звертатися до проведення фітосанітарної експертизи (аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, що відноситься до служби, вибору", – зазначається у документі.