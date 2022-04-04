Молдова спростила оформлення українського експорту, – Мінекономіки

Комісія з надзвичайних ситуацій Республіки Молдова встановила спрощену процедуру митного оформлення документів для експортних поставок з України.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, спрощена процедура діятиме на час надзвичайного стану, встановленого парламентом Молдови з 24 лютого терміном на 60 днів.

"Відтак, представлені українськими експортерами копії сертифікатів про походження товарів СТ-1 (в паперовому чи в електронному форматі), видані уповноваженими органами України, мають таку ж силу, як і їх оригінали. У цьому випадку митним органам Республіки Молдова має бути подана Декларація про зобов’язання представити оригінали сертифікатів походження товарів за формою СТ-1 після завершення надзвичайного стану", – зазначається у повідомленні.

Зі зразками декларації українською та румунською мовами можна ознайомитись за посиланням.

У разі виникнення проблем із застосуванням електронних копій сертифікатів про походження товарів СТ-1 при митному оформленні вантажів в Республіці Молдова експортерів просять повідомляти про це Мінекономіки.