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Нацбанк видав кредити рефінансування на 3,3 мільярда

Новини БізнесЦензор Фінанси

нбу,нацбанк

Національний банк України минулого тижня щодня проводив тендери щодо підтримки ліквідності банків терміном на рік, чого не було з початку березня.

За даними Нацбанку, всього за тиждень було надано 3,26 млрд грн, у тендерах брало участь від двох до п'яти банків, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, на минулому тижні з вівторка щодня один-два банки зверталися за кредитами овернайт на загальну суму 150-250 млн грн.

Що стосується розміщення вільних коштів, то обсяг купівлі депозитних сертифікатів овернайт скоротився зі 162,6 млрд грн у понеділок до 141,8-143,6 млрд грн у четвер-п'ятницю, проте кількість банків залишалася стабільною – 53-54, а у п'ятницю навіть виросла до 58.

Як повідомлялося, Нацбанк у день російського вторгнення РФ в Україну 24 лютого заявив про здійснення бланкового рефінансування банків для підтримки ліквідності терміном до року з можливістю пролонгації ще на один рік, тоді як раніше їхній термін був обмежений 28 днями.

Такі кредити надаються за ставкою 11% річних, тоді як депозитні сертифікати розміщуються під 9% річних.

Усього з початку повномасштабної війни Нацбанк надав підтримку ліквідності терміном на рік на загальну суму 69,9 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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