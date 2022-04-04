ЄБРР зупинив доступ РФ та Білорусі до своїх ресурсів

Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку офіційно затвердила застосування Статті 8.3 статут щодо зупинки доступу Росії та Білорусі до ресурсів банку.

Про це повідомив член ради директорів банку від України Артем Шевалев у Facebook.

"За таке рішення проголосувала абсолютна більшість країн-акціонерів банку, яка представляє 94.85% голосів у капіталі банку. Вперше за всю історію ЄБРР керуючи застосовують такий крок. І ЄБРР став першою міжнародною організацією, яка ухвалила таке рішення", – наголосив він.

Як повідомлялося, наприкінці березня ЄБРР оголосив про закриття своїх офісів у Москві та Мінську. Тоді ж ЄБРР знову висловив свою підтримку Україні та нагадав, що вже узгодив початковий пакет допомоги обсягом 2 млрд євро для України та низки інших держав, які постраждали від війни.

Нагадаємо, що ЄБРР не інвестує у нові проєкти в Росії з 2014 року, а в Білорусі – з 2020 року.