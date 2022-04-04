У США розповіли, як продаватимуть нафту зі стратегічних запасів

США в рамках планів з вивільнення 180 млн барелів нафти зі стратегічного резерву (SPR) оголосили про перші два продажі: у травні вже заплановано до випуску 20 млн бар., 70 млн бар. буде продано з травня до липня.

Як повідомляє Міненерго США, інші 90 млн бар. будуть продані у період із серпня по жовтень 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.



Міненерго приймає заявки від покупців до 12 квітня та укладає контракти не пізніше 21 квітня. Продаж з травня по липень здійснюватиметься з наступних чотирьох майданчиків SPR: до 20,5 млн бар. – з Big Hill, до 21,5 млн бар. – з West Hackberry, до 18 млн бар. – з Bryan Mound, до 10 млн бар. – з Bayou Choctaw.



Сховища нафти, що розташовуються у чотирьох соляних печерах у Техасі та Луїзіані, вміщують до 713,5 млн бар. нафти. На кінець березня 2022 року в них зберігалося 570 млн бар. нафти.



Раніше президент США Джо Байден заявив, що США вивільнятимуть по 1 млн бар. нафти на добу із SPR протягом пів року.