Заводи Volkswagen в РФ можуть відновити роботу влітку, – росЗМІ

Заводи Volkswagen в російських Калузі та Нижньому Новгороді можуть відновити роботу у червні-липні 2022 року.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела, передає Forbes.

Робота заводів наразі призупинена до 12 травня. Через брак комплектуючих, який виник після відмови Польщі пропускати їх через білорусько-польський кордон, простій заводів може тривати до липня, кажуть джерела видання.

Компанія розглядає можливість зміни маршруту. Компоненти планують ввозити через Туреччину та Грузію.

Нагадаємо, заводи Volkswagen у РФ призупинили роботу на початку березня через війну в Україні.