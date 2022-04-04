БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
807 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
1 352 5
росія (11712) Volkswagen (211)

Заводи Volkswagen в РФ можуть відновити роботу влітку, – росЗМІ

Новини БізнесЦензор Транспорт

volkswagen

Заводи Volkswagen в російських Калузі та Нижньому Новгороді можуть відновити роботу у червні-липні 2022 року.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерела, передає Forbes.

Робота заводів наразі призупинена до 12 травня. Через брак комплектуючих, який виник після відмови Польщі пропускати їх через білорусько-польський кордон, простій заводів може тривати до липня, кажуть джерела видання.

Компанія розглядає можливість зміни маршруту. Компоненти планують ввозити через Туреччину та Грузію.

Нагадаємо, заводи Volkswagen у РФ призупинили роботу на початку березня через війну в Україні.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і похер віина -- арбаитен ганси -- бабло
показати весь коментар
04.04.2022 12:02 Відповісти
Це такі німецькі санкції
показати весь коментар
04.04.2022 12:26 Відповісти
Суки!
показати весь коментар
04.04.2022 12:41 Відповісти
Я бачу німцям не йметься.
показати весь коментар
04.04.2022 15:01 Відповісти
Нехай запам'ятають Біблія застерігає: «Любов до грошей - це корінь усілякого зла.
показати весь коментар
04.04.2022 15:24 Відповісти
 
 