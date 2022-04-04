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Польща та країни Балтії запустять процес транспортної ізоляції від Росії, – Мінінфраструктури

Новини БізнесЦензор Транспорт

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Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної транспортної ізоляції від Росії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

"Минулого тижня ми офіційно звернулись до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", – написав він.

За словами Найєма, в разі ухвалення позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті – автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Як повідомлялося, Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю, включно з транзитом товарів та пасажирів. 

Автор: Юлiя Недашківська
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04.04.2022 12:09 Відповісти
Про Білорусію не забудьте. Інакше ця блокада буде просто піар-акція.
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04.04.2022 15:36 Відповісти
Браво!
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04.04.2022 17:47 Відповісти
Всё верно, нахрен нужна эта проклятая всем миром рассея, вместе с тараканом - бульбашом?
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04.04.2022 18:11 Відповісти
Отлично! Будут ездить фурами по пустующим трубам СП-2
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04.04.2022 19:00 Відповісти
В отличие от путинских проституток, Литва, Латвия,Эстония и Польша показывают как нужно вести себя с оккупантом. Нехер в Европе делать кацапам, дома сидите, фашисты
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04.04.2022 19:32 Відповісти
Прибалты и поляки понимают, что если не раздавить русню в Украине, дальше рашка полезет воевать к ним
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04.04.2022 21:51 Відповісти
ці маленькі, горді та незалежні країни + польща, роблять для нас більше ніж можуть
не дивлячись на свої економічні втрати, чого не скажеш за німців, сербів, мадяр та й молдован теж.
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05.04.2022 09:14 Відповісти
 
 