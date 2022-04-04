Польща та країни Балтії запустять процес транспортної ізоляції від Росії, – Мінінфраструктури
Новини БізнесЦензор Транспорт
Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної транспортної ізоляції від Росії.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.
"Минулого тижня ми офіційно звернулись до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з РФ та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", – написав він.
За словами Найєма, в разі ухвалення позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті – автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.
Як повідомлялося, Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю, включно з транзитом товарів та пасажирів.
Будь ласка, зачекайте...
не дивлячись на свої економічні втрати, чого не скажеш за німців, сербів, мадяр та й молдован теж.