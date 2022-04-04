Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії (оновлено)

Посли країн Євросоюзу планують зібратись 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланнями на інформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

За даними джерел, санкційні заходи, запропоновані деякими державами, можуть торкнутися як індивідуальних обмежень, так і ембарго на експорт російських товарів.



Так, пропонується обговорити додаткові обмеження та ембарго на ввезення з Росії енергоносіїв, таких як вугілля, нафта і газ, а також заборону на використання російськими судами портів ЄС.



Видання зазначає, що ембарго на енергоносії "раніше зустрічало опір із боку деяких великих європейських економік". Водночас, зараз "заклики до запровадження санкцій проти російського експорту енергоносіїв, від якого ЄС значною мірою залежить, стають дедалі гучнішими".



Голова Євроради Шарль Мішель, зокрема, написав у своєму Твіттері: "Наступні санкції та підтримка (України, – ред.) з боку ЄС вже в дорозі".

Інформацію про підготовку нових санкцій проти РФ підтвердив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Deutsche Welle.

"Найближчими днями ми в колі союзників вживемо нових заходів", – заявив Шольц, вказавши на свідчення масових убивств мирних жителів у Бучі після звільнення міста від російських підрозділів.

Канцлер ФРН попередив, що президент РФ Володимир Путін та ті, хто його підтримують, "відчують наслідки" скоєних злочинів.

Він додав, що Німеччина й надалі постачатиме Україні зброю, щоб та могла оборонятися від російських військ.

Також нові санкції щодо Росії підтримав президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, є "дуже явні вказівки" на скоєні воєнні злочини в Україні та відповідальність російської армії за них.