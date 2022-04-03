Одеський припортовий завод законсервовано, – мер

ПАТ "Одеський припортовий завод" і спортивний комплекс "Олімп", що числиться за ним, законсервовані, а їх працівники відправлені в безстрокові відпустки.

Про це повідомив міський голова міста Южного Володимир Новацький у відеозверненні, передає Інтерфакс-Україна.

"І завод, і "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Працівники ОПЗ відправлені у безстрокові відпустки, як і працівники "Олімпу", – сказав Новацький.

Водночас Новацький зазначив, що ведеться робота над передачею спорткомплексу до комунальної власності міста.

"Ми активно працюємо над передачею комплексу до міської власності. Про це є постанова уряду, рішення Фонду держмайна, рішення сесії міської ради. Я розпорядився, щоб ми це в оперативному порядку відпрацьовували. Це довгий процес, але ми разом із керівництвом ОПЗ маємо скоротити цей термін", – переконаний міський голова.

За його словами, місто може утримувати цей комплекс, і це убезпечить більшість його працівників від звільнення або вимушених відпусток власним коштом.

Рішення про передачу будівлі та окреме індивідуально визначене майно спорткомплексу "Олімп" було закріплене розпорядженням уряду №120-р від 2 лютого цього року.

ОПЗ випускає хімічну продукцію, а також перевалює хімпродукцію на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій ОПЗ, 0,0021% – ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізособам – 0,4312%. Приватизація ОПЗ оголошувалась не раз протягом майже 20 років, але так і не відбулася. У вересні минулого року завод зупиняли через проблеми з постачанням газу.