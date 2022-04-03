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МОЗ готує проєкт відновлення системи охорони здоров'я після війни, – Ляшко

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больница,минздрав,коронавирус

Міністерство охорони здоров'я паралельно із вирішенням медичних проблем воєнного часу готує проєкт післявоєнного відновлення системи охорони здоров'я.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є проєкт плану відновлення медичної галузі в післявоєнний період. Він буде сформований на основі інформації про кількість медустанови та медобладнання, за якими буде визначено, що вона знищена", – сказав Ляшко.

Коментуючи стан системи охорони здоров'я в регіонах, де проводилися або проходять активні бойові дії, Ляшко зазначив, що наразі МОЗ не має точної інформації щодо Маріуполя та Чернігівської області, водночас уже обговорює дані щодо стану системи охорони здоров'я у Київській області.

Зокрема, за словами Ляшка, у Макарові "лікарня знищена, вона не працюватиме", тому медична допомога жителям Макарова надаватиметься "в альтернативних місцях".

"Бородянка – лікарня не зможе відродитися за тиждень, у той самий час Гостомель та Буча працюватимуть, в Іванкові – лікарня працюватиме. Це ті лікарні в Київській області, де ми чекаємо, щоб ДСНС дозволили заходити лікарям, і лікарі почнуть роботу в тих лікарнях. Ми чекаємо також на деокупацію Чернігівської області, щоб там також цей процес запустити", – сказав він.

Ляшко також зазначив, що в регіонах, де йдуть активні болючі дії, МОЗ залучає лікарні для надання медичної допомоги людям із політравмою та евакуює пацієнтів до "інших лікарень, щоб вони отримували медичну допомогу в більш безпечних місцях".

Водночас, Ляшко зазначив, що "є люди, які не хочуть залишати рідні будинки" і мають бути забезпечені медичною допомогою.

"Наприклад, одна лікарня десь 123 діалізних хворих, вони не хочуть евакуюватися, тому ми робимо все, щоб розхідники для діалізу доставлялися до цієї лікарні", – сказав Ляшко.

Автор: Галина Ялівець
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