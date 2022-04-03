Балтійські країни відмовились від закупівель російського газу

Балтійські країни більше не будуть імпортувати російський природний газ.

Таку заяву зробив глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Баріс, передає Європейська правда.

"Якщо в когось були сумніви щодо того, чи можна довіряти поставкам з Росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. Із 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви", – заявив Баріс.

За словами Баріса, наразі потреби балтійського ринку задовольняються за рахунок запасів газу, накопиченого в підземному сховищі в Латвії.

Раніше повідомлялося, що Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, яка здійснила такий крок.