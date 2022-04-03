В Італії конфіскували яхту росіянина із санкційних списків

Італійська поліція конфіскувала яхту вартістю 3 млн євро, яка, за словами чиновників, належить росіянину, внесеному до санкційних списків.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Європейська правда.

Прокуратура муніципалітету Імперія, приблизно в 40 км від французького кордону, наказала конфіскувати яхту після завершення попереднього розслідування, яке розпочалося минулого місяця.

Влада спостерігала за яхтою під назвою New Vogue протягом кількох тижнів, щоб переконатися, що вона не залишить порт до того, як прокуратура завершить первинне розслідування, сказав чиновник порту.

Офіційно прізвище власника не називається.

Протягом останнього місяця італійська влада, як і їхні колеги в інших європейських країнах, конфіскували яхти, нерухомість та інші активи, що належать росіянам, які мають зв’язки з президентом Владіміром Путіним. Активи були арештовані по всій Італії, в тому числі в Тоскані та на острові Сардинія.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія заарештувала свою першу суперяхту у своїх водах у рамках санкцій проти Росії.

До того влада Гібралтару затримала суперяхту, пов'язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмітрія Пумпянського.