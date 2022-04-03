Експорт українських товарів у березні через війну скоротився у два рази, – Мінекономіки

У березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, імпорт – більш, ніж втричі. Особливо постраждав вивіз металів та сільськогосподарської продукції, у той самий час обсяг експорту низки товарів із глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Як повідомляється, обсяг експорту України в березні склав 5,97 млн тонн на суму $2,7 млрд. Тоді як у лютому держава експортувала 13,1 млн тонн товарів вартістю $5,3 млрд. Наразі головними статтями експорту є руди, кукурудза, феросплави та олія.

Істотно скоротився експорт металу. Зокрема, експорт плаского прокату впав майже 10 разів – із 437 тис. тонн у лютому до 47 тис. тонн у березні. За деякими позиціями металургії експорт не здійснювався взагалі. Це пов’язано в першу чергу з фізичним руйнуванням металургійних об’єктів та зупинкою виробництва.

Протягом березня Україна експортувала 1,1 млн тонн кукурудзи, 309 тис. тонн пшениці, 118 тис. тонн соняшникової олії, 40 тис. тонн соєвих бобів. Це в 4 рази менше, ніж в лютому.

Одночасно через російське вторгнення значних втрат зазнав імпорт України. Якщо в лютому держава імпортувала 5 млн тонн товарів на суму $5,9 млрд, то в березні – 1,6 млн тонн вартістю $1,8 млрд. Сьогодні найважливішими статтями імпорту до України є газ, нафта, нафтопродукти та вугілля.

У той самий час по багатьох позиціях товарів із глибокою переробкою обсяг експорту лишився на рівні минулого місяця й навіть збільшився. Це, наприклад, кабельна продукція, експорт якої склав $111 млн ($130 млн у лютому) або листи облицювальні з дерева – $32 млн проти $26 млн у лютому.