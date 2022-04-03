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Новини Транспорт
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збитки (1000) Укравтодор (719)

"Укравтодор" оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструкутури у 874 мільярди

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Державне агентство автомобільних шляхів України ("Укравтодор") оцінює збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури під час війни з Росією у 874 млрд грн.

Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко на брифінгу в Українському медіацентрі, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на 3 квітня по всій Україні було зруйновано 23 тис. км автошляхів та 273 штучні споруди – мости, шляхопроводи тощо. Загальна сума (збитків – ред.), яку ми вже нарахували, – це 874 млрд грн. Тобто на відновлення тих штучних споруд та доріг, які були зруйновані у цій війні, піде така сума: доріг – на 835 млрд грн та мостів – на 39 млрд грн", – сказав Івко.

Він також наголосив, що "Укравтодор" веде підрахунки завданих автодорожній інфраструктурі пошкоджень щодня.

"Але ми вже готуємося до відновлення, готуємо проєктну документацію щодо доріг і мостів. Щоб, коли війна завершиться і ми переможемо, ми змогли якнайшвидше приступити до виконання робіт", – зазначив Івко.

Найбільше руйнувань, за його словами, зазнали дороги на Сході, Півдні та частині Півночі України.

Автор: Галина Ялівець
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В результате великого будівництва мы откатились лет на двадцать назад.
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03.04.2022 14:57 Відповісти
Велике руйнівництво
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03.04.2022 15:02 Відповісти
Вот во что вылилось упрямство Зеленского. Вместо вливания денег в армию вливал в дороги. И никого не слушал. И делал все по своему. После войны придется много вещей обьяснять и в отношении дружков и в отношении преследования оппозиции и в отношении оффшорных счетов.
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03.04.2022 18:59 Відповісти
Полное непонимание ситуации привело к огромным потерям ..
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04.04.2022 01:54 Відповісти
 
 