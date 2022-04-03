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Новини Енергетика
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АЕС (730) ремонт (1349) Хмельницька АЕС (41)

Україна повністю зупинила роботу Хмельницької АЕС

Новини БізнесЦензор Енергетика

хаэс
Фото: xaec.org.ua

Україна зупинила енергоблок №1 Хмельницької АЕС, який залишався в роботі після виведення в ремонт енергоблока №2, внаслідок чого в енергосистемі працює лише 7 із 15 наявних енергоблоків.

Про це повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергії з посиланням на українського ядерного регулятора ДІЯРУ, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із щоденним повідомленням МАГАТЕ по Україні, агентство пояснило відключення енергоблоку, що залишився, виведенням у плановий ремонт.

"У країні працюють сім реакторів, у тому числі два на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, три – на Рівненській АЕС та два – на Южно-Українській АЕС. Інші реактори зупинено на регулярне технічне обслуговування, включно із двома блоками Хмельницької АЕС", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 18 лютого енергоблок №2 ХАЕС було відключено на планово-попереджувальний ремонт орієнтовно на 92 дні.

За даними МАГАТЕ, нещодавно було виведено в ремонт енергоблок №2 Рівненської АЕС, після чого у роботі залишилося 8 із 15 енергоблоків.

Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що три енергоблоки ЗАЕС виведено в резерв після окупації станції російськими загарбниками, лише один перебуває у ремонті.

Хмельницька АЕС у складі двох енергоблоків (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт розташована у Нетішині (Хмельницька область).

Загалом в Україні 15 енергоблоків оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Автор: Галина Ялівець
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То МАГАТЕ скурвлене працює на Кремль.
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04.04.2022 17:27 Відповісти
При чому тут МАГАТЕ, плановий ремонт скоріше за все тому що споживання електроенергії сильно впало, вночі більшість виключають освітлення, виробництва не працюють в ночі і вдень менше навантаження, день стає більший споживання падає, а балансувати атомку складніше стає
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05.04.2022 10:27 Відповісти
А ну скажи що МАГАТе то класна організація до якої кацапи не мають відношення.
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05.04.2022 10:42 Відповісти
та хз що то за кантора, вони мені не платять але сонячні панелі які стоять в кожному 5 домоволодінні роблять погоду на ринку електроенергії, але якщо вам стане спокійніше то вони як мінімум какашки правда чому не знаю
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06.04.2022 10:04 Відповісти
 
 