NFT-музей війни зібрав на підтримку України більше $600 тисяч, – Федоров

NFT-музей війни за перший день продажу віртуальних експонатів зібрав понад $600 тис. на підтримку України.

Про це повідомив мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Перший у світі NFT-музей війни зібрав понад $600 тис. на підтримку України. Таку суму музей зібрав за перший день продажу віртуальних експонатів. Усього придбали 1282 цифрові мистецькі твори. Зібрані кошти надійдуть до криптовалютного фонду, який створила українська криптобіржа KUNA, на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву", – написав Федоров.

Він зазначив, що Україна стала першою, хто поєднав технологію блокчейн та сучасне мистецтво, щоб задокументувати історичну правду про війну Росії проти України.

"Відвідати NFT-музей або ж придбати цифровий мистецький твір можна за посиланням", – додав Федоров.

Федоров нагадав що музей Метаісторії запустила NFT-спільнота за підтримки Мінцифри.