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Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру

заэс

Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС), на своєму засіданні підтримала заявку ДП "НАЕК "Енергоатом" і ухвалила рішення стосовно переведення компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Як повідомляється, тепер до Паризького центру переводяться:

  • Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000),
  • Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000),
  • Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000),
  • Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).

Раніше українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році.

Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.

Автор: 

АЕС (807) Енергоатом (1194)


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31.03.2022 21:40 Відповісти

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