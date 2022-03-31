США виділять Україні $500 мільйонів безповоротної допомоги, – Мінфін

США планують надати Україні $500 млн прямого фінансування державного бюджету, кошти будуть надані на безповоротній основі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України за підсумками зустрічі міністра Сергія Марченка з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Кошти є грантовими, і це особливо важливо, з огляду на необхідність вже зараз думати про відбудову країни після нашої перемоги. Сполучені Штати вкотре демонструють, що є нашими надійними друзями та ключовими партнерами", – зазначив під час зустрічі Марченко.

Своєю чергою Крістіна Квін відзначила ефективність Мінфіну в забезпеченні макрофінансової стабільності під час воєнного стану.

Як повідомлялося, напередодні президент США Джо Байден заявив про намір виділити Україні $500 млн допомоги для фінансування витрат держбюджету.