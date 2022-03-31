Німеччина і Франція готуються до можливого припинення імпорту російського газу, – міністр

Німеччина і Франція готуються до можливого припинення імпорту російського газу після заявленої Росією вимоги платити з 1 квітня рублями за поставки, на яку європейці відповіли відмовою.

Про це заявив міністр економіки Франції Бруно Ле Мер у Берліні під час пресконференції з міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком, передає Укрінформ.

"Можливо, виникне ситуація, коли завтра, за дуже особливих обставин, російського газу більше не буде. Ми повинні готувати ці сценарії, і ми їх готуємо", – сказав Ле Мер.

Німеччина та Франція водночас підтвердили свою відмову оплачувати поставки російського газу в рублях, як того вимагає Путін.

"Контракти передбачають валюту, в якій вони виконуються, і тому контракти повинні виконуватися в даній валюті. Контракти є контракти", – заявив Ле Мер.

Раніше повідомлялося, що російський президент Владімір Путін оголосив, що підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми".

Раніше російське видання "Коммерсант" зазначало, що оплата за постачання газу за довгостроковими контрактами "Газпрому" у березні має бути проведена саме 1 квітня.

За даними джерел видання, "Газпром" опрацьовує можливість повної зупинки постачання газу "недружнім країнам" і оцінює наслідки такого кроку.

Як повідомлялося, раніше країни Євросоюзу та "Великої сімки" заявили, що не платитимуть за російський газ рублями на вимогу Путіна, оскільки це порушує умови переважної більшості чинних контрактів.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

РФ наразі експортує газ на суму майже $10 млрд на місяць (сумарний виторг від експорту газу в січні 2022 року склав рекордні $9,75 млрд). "Газпром" у січні експортував до групи "недружніх" країн 7,15 млрд кубометрів газу на $5,99 млрд. Вибірка охоплює постачання російського газу до 20 країн: Австрія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, Угорщина, Італія, Литва, Латвія, Македонія, Нідерланди, Польща, Румунія та Словаччина.