"Метінвест" Ахметова частково відновив виробництво в Запоріжжі

ТОВ "Запорізький ливарно-механічний завод" (ЗЛМЗ), створене на базі виробничих цехів управління головного механіка ПАТ "Запоріжсталь", частково відновило свою роботу.

Як повідомили в компанії, "Метінвест" ухвалив рішення про виведення з режиму консервації основного обладнання ЗЛМЗ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо всі підстави для відновлення роботи: військова ситуація в Запоріжжі контрольована, ми отримали як стандартні замовлення, так і унікальні запити від клієнтів, тому зараз докладаємо максимальних зусиль для їхнього виконання", – прокоментував рішення в.о. гендиректора ЗЛМЗ Ігор Долгозвяго.

Зокрема, завод вже відновив роботу головних підрозділів: механічного цеху, цеху металоконструкцій та відділення виробництва фасонного лиття. На ЗЛМЗ планується виробляти та відновлювати деталі для підприємств "Метінвесту" – "Запоріжсталі", "Каметсталі", "Метінвест Покровськвугілля" та гірничо-збагачувальних комбінатів групи. Також підприємство освоює виробництво нових видів продукції – запчастин для кар'єрної та вантажопідйомної автомобільної техніки.

ТОВ "Запорізький ливарно-механічний завод" (ЗЛМЗ) створено на базі ливарного та механічного цехів, а також цеху металоконструкцій комбінату "Запоріжсталь" у середині 2016 року. При цьому меткомбінат залишається головним партнером заводу, який є багатопрофільним підприємством із замкнутим циклом виробництва продукції.

ЗЛМЗ спеціалізується на виробництві виробів з чавуну, а також з легованих, низьколегованих та високолегованих сталей, металоконструкцій та металевих деталей. Підприємство випускає широкий асортимент продукції для металургійних заводів, будівельні конструкції, запчастини та збірні вузли. Основними споживачами продукції заводу є підприємства гірничо-металургійної та інших галузей промисловості.

Завод входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського.