МВФ підтвердив створення спеціального рахунку для допомоги Україні

Фото: невідоме

Міжнародний валютний фонд працює над створенням для України спеціального рахунку під своїм адмініструванням, який забезпечить надходження позик і грантів для України, що зараз потерпає від розв’язаної Росією війни.

Це підтвердив директор пресофісу Фонду Джеррі Райс під час брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"На прохання деяких членів зараз ми працюємо над пропозицією для нашої Виконавчої ради створити те, що ми називаємо рахунком під адмініструванням МВФ (IMF’s Administered Account) в інтересах України", – сказав Райс.

За його словами, цей рахунок стане механізмом, який забезпечить надходження позик і грантів від зацікавлених донорів, "щоби допомогти Україні подолати надзвичайну кризу, яка постала зараз перед нею".

Райс нагадав, що на початку березня Виконавча рада МВФ схвалила виплату $1,4 млрд у межах Інструменту швидкого фінансування (RFI), які були виділені негайно, з урахуванням економічної ситуації в Україні в умовах війни. Пакет допомоги має на меті допомогти Україні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити наслідки війни для національної економіки.

Як повідомлялося, раніше Національний банк України (НБУ) заявляв, що обговорює з МВФ створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ, який дозволить державам-членам Фонду надавати допомогу українській економіці на двосторонній основі.

Міністр фінансів Сергій Марченко минулого тижня розповідав, що Україна веде переговори про створення механізму, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).

Нагадаємо, на початку серпня минулого року рада керуючих МВФ затвердила розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) серед країн-членів Фонду на суму, еквівалентну $650 млрд. У тому числі Україна отримала близько $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Частина цих СПЗ на суму $1 млрд одразу витратили на погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів.

В опублікованому в листопаді минулого року Меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ Україна вказала, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд, отриманих у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.

Однак наприкінці грудня Мінфін констатував, що влада України витратить всі $2,7 млрд від МВФ до кінця 2021 року на тлі значного збільшення бюджетних видатків, близько половини яких додатково спрямували "Укравтодору" на ремонт доріг.