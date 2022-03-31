ДТЕК Ахметова просить кредиторів відкласти виплату частини відсотків за євробондами на $1,7 мільярда
Енергохолдинг "ДТЕК Енерго" повідомив власникам його єврооблігацій на $1,65 млрд із погашенням у 2027 році про намір виплатити найближчі два купони за перший і другий квартали цього року за ставкою 3,5% річних, а 4%, що залишилися, капіталізувати і виплатити пізніше.
У біржовому повідомленні "ДТЕК Енерго" вказує, що незабаром розпочне процедуру запиту згоди у власників облігацій і має намір провести виплату відсотків за облігаціями одразу після затвердження таких пропозицій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Перегляд умов здійснення сплати за купоном власникам єврооблігацій "ДТЕК Енерго" викликаний значним погіршенням фінансових показників компанії в березні 2022 року в умовах війни з Російською Федерацією… Це очікуваний крок під час війни в Україні", – пояснили в компанії.
Водночас в ДТЕК вказали, що умови обслуговування єврооблігацій, прописані під час реструктуризації у 2021 році, передбачають вказаний вище спеціальний механізм для періодів важких умов та обмеженої ліквідності.
Холдинг також повідомив про отримання відмови від своїх платіжних зобов'язань, що підлягають виплаті в березні 2022 року в рамках реструктуризованої банківської кредитної лінії українського "Альфа-Банку" (єдина кредитна лінія, що залишилася, не пов'язана з облігаціями) та обговорення можливого продовження цього підходу до кінця війни.
"ДТЕК Енерго" – операційна компанія, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля у структурі холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.
Як повідомлялося, раніше в березні агрохолдинг МХП Юрія Косюка, найбільший виробник курятини в Україні, вже звернувся до власників трьох випусків його єврооблігацій на $1,4 млрд та банків-кредиторів на $126 млн із пропозицією відкласти оплату відсотків на 270 днів через розпочату Росією війну проти України. МХП достроково отримав позитивну відповідь від своїх кредиторів.
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