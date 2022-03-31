85% бізнесу частково або повністю зупинили роботу через війну, – дослідження

Частково або повністю призупинили роботу своїх компаній через війну близько 85% респондентів із 355 представників бізнесу, опитаних Gradus Research за підтримки Київської школи економіки (КШЕ) в рамках проведеного ними дослідження.

"Війна внесла істотні зміни в роботу українського бізнесу: у режимі часткової роботи або взагалі зупинили роботу близько 85% бізнесу, серед яких 1% припинили діяльність і не планують відновлення, а 35% призупинили її, чекаючи кращих часів", – зазначили автори дослідження, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому галузева трансформація як один із способів порятунку бізнесу від закриття виявилася актуальною для 37% підприємств, що взяли участь у дослідженні, у 21% випадків бізнес перебуває на стадії галузевої трансформації. При цьому повністю або частково трансформувалися 16% респондентів і стільки ж потенційно може приєднатися до цього процесу.

"Найпопулярнішими сферами діяльності бізнесу з початку війни є роздрібна торгівля харчовими та нехарчовими продуктами – сумарно до 24% бізнесу, який взяв участь у дослідженні, припадає саме на ці дві сфери", – сказано в релізі.

Як зазначає Gradus, 86% бізнесу працює із меншою завантаженістю порівняно з довоєнним часом, проте є й ті, чия завантаженість навіть зросла.

"Як складнощі, що виникають в організації роботи бізнесу, половина аудиторії називають брак замовлень. До третини респондентів (29%) скаржаться на проблеми з логістикою", – зазначили дослідники.

Щодо допомоги від уряду, то 37% респондентів, згідно з отриманими в ході дослідження результатами, розраховують на податкові канікули.

Серед інших очікувань – допомога з організацією логістики, доступ до здешевлених фінансів, просування продукції та утримання ключових працівників від від'їзду за кордон, військової служби.

Автори дослідження зазначають, що складні часи бізнесу суттєво відбиваються й на фінансовій підтримці працівників та постачальників – 3-5% бізнесу виплачують порівняно великі виплати, 14-19% виконують виплати на довоєнному рівні. Інші бізнеси або знизили частку виплат, або припинили взагалі – 39% не сплачують заробітну плату і 29% – не сплачують постачальникам.

У повідомленні уточнюється, що опитування проводилося методом самозаповнення анкети в мобільному додатку в містах із населенням понад 50 тис. осіб, вибірка становила 355 респондентів.