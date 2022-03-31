"Райффайзен Банк" почав міняти готівкову гривню в Угорщині

"Райффайзен Банк Україна" у співпраці з Raiffeisen Bank Zrt запустили послугу обміну готівкової гривні в Угорщині.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Із 31 березня українці, які перебувають в Угорщині, можуть обмінювати свою готівку в гривні в мережі партнерських пунктів обміну валюти Exclusive Group у різних містах цієї країни. Перелік та адреси таких пунктів обміну валюти розміщено на сайті банку.

Наразі діє ліміт у розмірі 10 тис. грн на обмін гривневої готівки однією особою в день.

Українці також можуть обміняти свою готівкову гривню на євро в Австрії у відділеннях Raiffeisen Landesbanken та в Словаччині за підтримки Tatra Banka.

До того ж громадяни України можуть відкрити рахунок у Raiffeisen в Австрії. Цю послугу пропонують також банки групи "Райффайзен" у Словаччині, Румунії, Чеській Республіці, Угорщині, Боснії та Герцеговині, Болгарії та Косово.

Раніше повідомлялося, що ОТР Bank в Угорщині запустив можливість обміну готівкової гривні у своїх відділеннях.