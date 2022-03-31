США запровадили вторинні санкції проти трьох секторів російської економіки

Міністерство фінансів США прийняло рішення про можливість запровадження санкцій щодо будь-яких фізичних та юридичних осіб, які матимуть стосунок до аерокосмічної, морської та електронної сфер російської економіки.

Відповідне рішення очільниця Мінфіну США Джанет Йеллен ухвалила після консультацій з Державним департаментом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В ухваленому документі наголошується, що ця постанова дозволяє застосовувати санкції "щодо будь-якої фізичної та юридичної особи, яка вирішила здійснювати операції або працювала в будь-якому з цих секторів".

Крім того, Мінфін США в четвер ввів санкції проти 13 росіян і 21 російської компанії, залучених до діяльності у кіберпросторі, а також тих, хто працює на потреби російської армії та розвідки.

Серед організацій, включених у списки санкцій, – компанія з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ "НДІ-Вектор", великий російський виробник мікросхем АТ "Мікрон", комп'ютерна фірма T-Platforms.

Під санкції також потрапили ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал", пов'язані з підприємствами з виробництва озброєнь та спеціального обладнання. Як повідомляло раніше видання The Wall Street Journal, раніше ці компанії вже були включені до списку структур, яким заборонено передавати важливі технології, але з якими було дозволено підтримувати ділові відносини.

Як повідомлялося, раніше цього тижня в американському Мінфіні анонсували, що США та їхні союзники планують нові санкції щодо більшої кількості секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для продовження вторгнення в Україну, включаючи ланцюги поставок.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які, за її даними, надають товари та послуги для військових та розвідувальних служб, включаючи компоненти подвійного призначення.